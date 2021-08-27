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80 % نسبة الإنجاز في المجموعة الغازية الأولى بمحطة الرستين لتوليد الكهرباء في اللاذقية

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استمرار الأعمال الإنشائية في محطة الرستين لتوليد الطاقة الكهربائية في اللاذقية

تصوير: مجد سليمان  

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