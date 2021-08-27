80 % نسبة الإنجاز في المجموعة الغازية الأولى بمحطة الرستين لتوليد الكهرباء في اللاذقية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
مسابقات رياضية وعروض تراثية ضمن مخيم الطلبة السوريين في بيلاروس
2021-08-26
فيرشينين وبيدرسون يبحثان هاتفياً الوضع في سورية
2021-08-26
رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية يشيد بانتصارات سورية في مواجهة الإرهاب
2021-08-26
المقداد لـ عبد اللهيان: استمرار التعاون بما يخدم المصالح المشتركة لسورية وإيران
2021-08-26
لعمامرة: الجزائر تدعم عودة سورية للجامعة العربية
2021-08-25
رئيس مجلس الدولة الصيني في رسالة للمهندس عرنوس: الصين تولي اهتماماً بالغاً لتطوير العلاقات مع سورية
2021-08-25
الدفاع الروسية: رصد 29 اعتداء إرهابياً من منطقة خفض التصعيد بإدلب
2021-08-25
محليات
وفاة شاب غرقاً بساقية للري بحمص
2021-08-26
القبض على ثمانية أشخاص يتعاملون بغير الليرة السورية بدمشق
2021-08-26
افتتاح معرض القرطاسية واللوازم المدرسية بحماة
2021-08-26
إخماد حريقين اندلعا في أشجار مثمرة باللاذقية
2021-08-26
الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة: تطبيق اللمسة الذكية خالٍ من أي برمجية خبيثة
2021-08-26
إصابة 4 أشخاص جراء تدهور فان على طريق دير الزور-تدمر
2021-08-26
الشؤون المدنية: الاستغناء عن المعاملات الورقية المتعلقة بالأحوال المدنية
2021-08-26
رياضة
كانتي يفوز بجائزة أفضل لاعب وسط في أوروبا
2021-08-26
الألماني توخيل يفوز بجائزة أفضل مدرب في أوروبا
2021-08-26
جورجينيو يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا
2021-08-26
منتخب سورية لكرة القدم يخسر أمام نظيره الجزائري ودياً
2021-08-26
ميسي يواجه مدربه الأسبق غوارديولا في دوري أبطال أوروبا
2021-08-26
الإصابة تغيب لاعب المنتخب البلجيكي دي بروين عن تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022
2021-08-26
لاعبة منتخب سورية للرياضات الخاصة نورا بدور ثامناً بالقوة البدنية بدورة الألعاب البارالمبية
2021-08-26
اقتصاد
لقاء للوزير سالم مع التجار والصناعيين.. استمرار التعاون بين الحكومة والغرف لتوفير السلع الأساسية
2021-08-26
نحو 6000 طن تقديرات إنتاج الزيتون بالسويداء
2021-08-26
مهرجان في السويداء لتوفير القرطاسية والألبسة المدرسية بأسعار مخفضة
2021-08-26
مؤسسة المعارض: 55 معرضاً تخصصياً ضمن خطة العام الجاري
2021-08-26
انخفاض أسعار الذهب
2021-08-26
نحو 2800 طن تقديرات إنتاج القنيطرة من محصول العنب
2021-08-26
حملة لتحصين الأغنام والماعز في درعا ضد الجدري
2021-08-26
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الصحة: تسجيل 104 إصابات جديدة بكورونا وشفاء 20 حالة ووفاة 4
القبض على ثمانية أشخاص يتعاملون بغير الليرة السورية بدمشق
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ارتقاء شهيد وإصابة 8 جنود جراء اعتداء إرهابيين على حافلة إطعام للجيش بريف درعا
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مواصلة أعمال ترميم سوق سويقة حاتم بحلب القديمة
فلول المجموعات الإرهابية تعتدي بالقذائف على الأحياء السكنية في مدينة درعا
80 % نسبة الإنجاز في المجموعة الغازية الأولى بمحطة الرستين لتوليد الكهرباء في اللاذقية
2021-08-27
محطة الرستين
2021-08-27
manhal
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تصوير: مجد سليمان
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