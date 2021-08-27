مسابقات رياضية وعروض تراثية ضمن مخيم الطلبة السوريين في بيلاروس

مينسك-سانا

أقيمت فعاليات فلكلورية ومسابقات رياضية بين فرق طلابية من بيلاروس وسورية واوزبكستان وروسيا ضمن مخيم “زوبرونك” الذي تستضيفه بيلاروس بدعوة من وزارة التعليم البيلاروسية وبتعاون وتنسيق بين السفارة السورية في مينسك وإدارة المخيم.

فعاليات اليوم شملت مسابقات بالغناء التراثي والرقص الفلكلوري والرياضة بين الفرق بحضور السفير السوري في مينسك الدكتور محمد العمراني حقق خلالها الطلاب السوريون حضورا متميزا نال اعجاب الحضور.

ويستمر المخيم الذي يشارك فيه 73 طالبا وطالبة من الطلبة المتفوقين في امتحانات شهادة التعليم الأساسي في مدارس الجمهورية العربية السورية والمتفوقين في امتحانات شهادة التعليم الأساسي من أبناء وبنات الشهداء إضافة إلى 7 مشرفين حتى نهاية الشهر الجاري.