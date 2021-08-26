شرطيون أمريكيون يقاضون ترامب في هجوم الكابيتول

واشنطن–سانا

رفع عدد من شرطة حراسة مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن دعوى قضائية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب على خلفية اقتحام متظاهرين موالين له المبنى في كانون الثاني الماضي.

وذكرت “اسوشيتد برس” أن الدعوى المرفوعة في المحكمة الفيدرالية بواشنطن تشير إلى أن ترامب “تعاون مع المتطرفين البيض والجماعات المتطرفة العنيفة وأنصار حملته الانتخابية لانتهاك القانون وارتكاب أعمال إرهابية في محاولة غير قانونية للبقاء في السلطة”.

كما تشير إلى أن تصرفات ترامب وحلفائه أدت إلى حصار عنيف للكابيتول ما أسفر عن إصابة العشرات من الشرطيين وتعطيل جلسة التصديق على فوز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية ودفعت المشرعين للهرب للنجاة بحياتهم.