الاتحاد الأوروبي: مستعدون للعمل مع الحكومة الإيرانية الجديدة

بروكسل-سانا

أعلن الاتحاد الأوروبي استعداده للعمل مع الحكومة الإيرانية الجديدة وتطلعه لإحياء الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الغربية عبر المفاوضات.

ونقلت وكالة إرنا الإيرانية عن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية بيتر ستانو قوله اليوم “إن الاتحاد الأوروبي على استعداد للعمل مع الحكومة الجديدة بعد نيلها ثقة البرلمان ونحن نتطلع قدما لإعادة إحياء الاتفاق النووي من خلال المفاوضات”.

وكانت إيران طلبت تعليق المفاوضات في فيينا حول إعادة إحياء الاتفاق النووي حتى تسلم الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي السلطة إلا أنه لم يتم الاتفاق على موعد استئنافها حتى الآن.

وانطلقت في فيينا أوائل نيسان الماضي محادثات مكثفة بين الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018 وتتركز المحادثات على نقطتين أساسيتين هما رفع العقوبات الأمريكية عن إيران كمقدمة لعودة طهران إلى الالتزام الكامل بالاتفاق.