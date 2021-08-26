لاعبة منتخب سورية للرياضات الخاصة نورا بدور ثامناً بالقوة البدنية بدورة الألعاب البارالمبية

طوكيو-سانا

أنهت لاعبة منتخب سورية للرياضات الخاصة نورا بدور مشاركتها بمسابقة القوة البدنية بدورة الألعاب البارالمبية في العاصمة اليابانية طوكيو اليوم بحلولها بالمركز الثامن.

وشاركت اللاعبة بدور ضمن منافسات وزن 40 كغ حيث سجلت في الرفعة الأولى 82 كغ بينما أخفقت في الرفعتين الثانية والثالثة نتيجة الإصابة وحصلت على المركز الثامن من أصل عشر مشاركات.

ويشارك منتخبنا بالدورة أيضا باللاعب محمد خالد المحمد بألعاب القوى واللاعبة فاطمة الحسن بالقوة البدنية وتأهلت بدور إلى بارالمبيك طوكيو بعد أن تم تثبيت مشاركتها بالنظر إلى نتائجهما في البطولات الدولية المؤهلة وتحقيقهما شروط التأهل علماً أنها حاصلة على برونزية بطولة العالم في كازاخستان عام 2019.