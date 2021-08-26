إخراج عدد من الإرهابيين الرافضين للتسوية من منطقة درعا البلد إلى شمال سورية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
المقداد لـ عبد اللهيان: استمرار التعاون بما يخدم المصالح المشتركة لسورية وإيران
2021-08-26
رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية يشيد بالانتصارات التي حققتها سورية في مواجهة الإرهاب
2021-08-26
لعمامرة: الجزائر تدعم عودة سورية للجامعة العربية
2021-08-25
رئيس مجلس الدولة الصيني في رسالة للمهندس عرنوس: الصين تولي اهتماماً بالغاً لتطوير العلاقات مع سورية
2021-08-25
الدفاع الروسية: رصد 29 اعتداء إرهابياً من منطقة خفض التصعيد بإدلب
2021-08-25
الرئيس بوتين في رسالة للطفلة السورية إيمان: بمثلك سيكون أمام الدولة السورية مستقبل جيد-فيديو
2021-08-25
الهلال الأحمر السوري يدعو مجلس الأمن لوضع حد للإجراءات القسرية المفروضة على سورية
2021-08-25
محليات
الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة: تطبيق اللمسة الذكية خالٍ من أي برمجية خبيثة
2021-08-26
إصابة 4 أشخاص جراء تدهور فان على طريق دير الزور-تدمر
2021-08-26
الشؤون المدنية: الاستغناء عن المعاملات الورقية المتعلقة بالأحوال المدنية
2021-08-26
مقتل امرأة وشاب في مخيم الهول الذي تسيطر عليه ميليشيا (قسد) المدعومة أمريكياً
2021-08-26
تواصل عملية تنظيف شاطئ جبلة الصخري من بقع الفيول المتسربة
2021-08-26
ارتقاء شهيد وإصابة 8 جنود جراء اعتداء إرهابيين على حافلة إطعام للجيش بريف درعا
2021-08-26
تأهيل عبارات ومصارف مطرية على شبكة الطرق بريف حماة لحمايتها من السيول
2021-08-26
رياضة
لاعبة منتخب سورية للرياضات الخاصة نورا بدور ثامناً بالقوة البدنية بدورة الألعاب البارالمبية
2021-08-26
فينوس تنسحب من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بسبب الإصابة
2021-08-26
28 مركزاً متقدماً لمنتخب السويداء في بطولة المنطقة الجنوبية لألعاب القوى
2021-08-26
أرسنال يبلغ الدور الثالث لكأس رابطة الأندية بفوز ساحق على وست بروميتش
2021-08-26
كين ينهي التكهنات بشأن مستقبله مع توتنهام
2021-08-26
البايرن يمطر شباك بريمر بدزينة كاملة
2021-08-26
سان جيرمان يرفض عرض ريال مدريد لضم مبابي
2021-08-25
اقتصاد
نحو 6000 طن تقديرات إنتاج الزيتون بالسويداء
2021-08-26
مهرجان في السويداء لتوفير القرطاسية والألبسة المدرسية بأسعار مخفضة
2021-08-26
مؤسسة المعارض: 55 معرضاً تخصصياً ضمن خطة العام الجاري
2021-08-26
انخفاض أسعار الذهب
2021-08-26
نحو 2800 طن تقديرات إنتاج القنيطرة من محصول العنب
2021-08-26
حملة لتحصين الأغنام والماعز في درعا ضد الجدري
2021-08-26
تراجع أسعار النفط
2021-08-26
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الشريط الأخباري
إخراج عدد من الإرهابيين الرافضين للتسوية من منطقة درعا البلد إلى شمال سورية
المقداد لـ عبد اللهيان: استمرار التعاون بما يخدم المصالح المشتركة لسورية وإيران
الرئيس الأسد يتقبل أوراق اعتماد سفيري الهند وصربيا
ارتقاء شهيد وإصابة 8 جنود جراء اعتداء إرهابيين على حافلة إطعام للجيش بريف درعا
ميليشيا (قسد) تختطف عدداً من الشبان من حيي النشوة وغويران بمدينة الحسكة
مواصلة أعمال ترميم سوق سويقة حاتم بحلب القديمة
فلول المجموعات الإرهابية تعتدي بالقذائف على الأحياء السكنية في مدينة درعا
الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون بالقذائف على 8 قرى بريف الحسكة
إخراج عدد من الإرهابيين الرافضين للتسوية من منطقة درعا البلد إلى شمال سورية
2021-08-26
إخراج عدد من الإرهابيين الرافضين للتسوية
2021-08-26
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