نحو 6000 طن تقديرات إنتاج الزيتون بالسويداء

السويداء–سانا

قدرت مديرية زراعة السويداء بشكل أولي إنتاج المحافظة من ثمار الزيتون للموسم الحالي بنحو 6000 طن أغلبها للزراعات البعلية.

وذكر مدير زراعة السويداء المهندس أيهم حامد لمراسل سانا أن الإنتاج المقدر لهذا الموسم أقل من الموسم الماضي جراء قلة الهطول المطري وسوء توزعه والظروف الجوية غير المناسبة التي رافقت مرحلة الإزهار.

ودعا حامد المزارعين لتقديم ريات داعمة لأشجار الزيتون خلال الشهر الحالي وكذلك القادم بأكبر كمية ممكنة في حال توفرت الإمكانية لذلك بهدف التقليل من تساقط الثمار وزيادة حجمها ومعدل تراكم الزيت فيها وتسهيل فصل الزيت عند العصر وبالتالي الحصول على نسبة زيت أفضل وتحريض الأشجار على موجة النمو الخريفية بهدف زيادة طرود الحمل للسنة القادمة.

ولفت حامد إلى أن إجمالي المساحات المزروعة بأشجار الزيتون بالمحافظة يبلغ 9945 هكتاراً تضم مليون 673 ألف شجرة يشكل المثمر منها مليوناً و412 ألف شجرة.

وأنتجت محافظة السويداء من ثمار الزيتون الموسم الماضي نحو 9047 طناً.

عمر الطويل