مقتل امرأة وشاب في مخيم الهول الذي تسيطر عليه ميليشيا (قسد) المدعومة أمريكياً

الحسكة–سانا

استمراراً لحالة الفوضى والفلتان الأمني داخل مخيم الهول للاجئين الذي تسيطر عليه ميليشيا “قسد” شرق مدينة الحسكة عثر اليوم على جثة امرأة وشاب قتلاً بعدة عيارات نارية.

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا أنه تم العثور على جثة امرأة 45 عاماً مصابة بعدة عيارات نارية في القسم الثالث من مخيم الهول في حين عثر على جثة شاب 21 عاماً مقتول بالطريقة ذاتها أمام خيمته في القسم الأول من المخيم.

وتحتجز قوات الاحتلال الأمريكي في مخيم الهول شرق الحسكة الذي تديره ميليشيا “قسد” المدعومة منها آلاف المهجرين في ظروف مأساوية تنذر بحدوث كارثة إنسانية في ظل النقص الشديد بمتطلبات البقاء على قيد الحياة من مياه وأدوية وطبابة وغذاء وأمن وغيرها.