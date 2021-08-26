ثلاثة قتلى بإطلاق نار في ولاية واشنطن الأمريكية

واشنطن-سانا

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب رابع جراء إطلاق نار في ولاية واشنطن الأمريكية.

ونقلت اسوشيتد برس عن الشرطة المحلية قولها اليوم إنها تلقت بلاغا بشأن وقوع إطلاق نار مساء أمس في مدينة فينلي بمقاطعة بينتون حيث تم العثور على شخص مصاب بطلق ناري وعلى شاحنة المشتبه به في مدينة غرب ريتشلاند بالولاية وبداخلها جثة مجهولة الهوية وكذلك العثور على جثتي شخصين آخرين داخل أحد المنازل.

في الأثناء شهدت المدينة حرائق في مناطق مختلفة تعتقد الشرطة أن المشتبه به ذاته والذي عثر عليه ميتا في وقت لاحق أقدم على إشعالها.

وتشهد الولايات المتحدة حوادث إطلاق نار متكررة في ظل القوانين التي تشرع حمل السلاح كحق فردي وتفشي ظاهرة العنف في المجتمع الأمريكي.