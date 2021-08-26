تأخر خدمات البريد في اللاذقية بسبب انتهاء عقد الشركة الناقلة

اللاذقية-سانا

أكد مدير فرع المؤسسة العامة للبريد باللاذقية أن سبب تأخر وصول خدمات البريد من دمشق إلى اللاذقية هو انتهاء عقد الشركة الناقلة منذ نحو شهر تقريباً.

وذكر محمد غالية في تصريح لمراسلة سانا اليوم أن المؤسسة أعلنت عن إجراء مناقصة للتعاقد مع شركة أخرى وقد يستغرق الأمر وقتاً غير محدد كون ذلك مرتبطاً بفض العروض واستيفاء الشروط القانونية للمناقصة باعتبار مسؤولية طرح المناقصة وتوقيع العقود الجديدة تقع على عاتق المؤسسة العامة للبريد بدمشق.

وأشار غالية إلى أن البريد يصل إلى فرع المؤسسة بوتيرة بطيئة عبر الشركة الناقلة التي تم انتهاء عقدها “كالتزام أخلاقي” منها ريثما يتم اعتماد عقد لناقل جديد.

وخلال لقاءات مع مراسلة سانا أوضح عدد من المراجعين في المصرف التجاري السوري فرع 1 أنهم يضطرون يومياً ومنذ نحو شهر إلى مراجعة المصرف للسؤال عن وصول بطاقات الصراف من دمشق متحملين تكاليف أجور المواصلات.

زياد درويش معاون مدير المصرف التجاري رقم 1 المسؤول عن تسيير الأعمال بالوكالة أشار إلى أنه تم استلام عدد من بطاقات الصراف اليوم وسيتم تباعاً استلام البطاقات المتبقية مبيناً أنه “ليس من حق المصرف نقل البطاقات بشركات وساطة خاصة وهو ملتزم مع مؤسسة البريد العامة وهذا ما يتسبب بالتأخير”.

منال عجيب