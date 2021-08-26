جهود كبيرة يبذلها عمال كهرباء درعا لتأمين التغذية الكهربائية للمواطنين

درعا-سانا

جهود كبيرة يبذلها عمال ورش الصيانة في الشركة العامة لكهرباء محافظة درعا لصيانة الشبكات ومحطات التحويل والأبراج وتركيب العدادات الجديدة للمشتركين بهدف تأمين التغذية الكهربائية لجميع المواطنين.

مدير عام الشركة المهندس هاني المسالمة أوضح لـ سانا أن عمال قسم الكهرباء في الشيخ مسكين كثفوا جهودهم خلال الأسبوع الماضي وقاموا بصيانة وشد شبكات توتر متوسط بطول4ر3 كم على خلايا إبطع قرفا الشيخ مسكين ونوى كما نفذوا أعمال صيانة وشد لشبكة توتر منخفض بطول 3ر2 كم في إزرع نوى بصر الحرير والشيخ مسكين إضافة إلى تنفيذ شبكة توتر متوسط هوائية جديدة بطول 5ر1 كم في قرية جعيلة وتركيب 47 اشتراكاً جديداً.

وفي قسم الصنمين ذكر المسالمة أنه تم نصب 17 برجاً وصيانة خطوط توتر متوسط بطول 10 كم وتوتر منخفض بطول 12 كم إضافة إلى صيانة أبراج ومحولات كما قام عمال القسم بصيانة قاطع كوبلاج الـ 20/ك.ف في محطة تحويل الباسل.

وأشار إلى أن عمال ورشات المتوسط والتنفيذ قاموا بشد شبكة لمسافة 100 متر في تجمع جعيلة وشد خطوط توتر متوسط 8/50 مم2 بمسافة 350 متراً على خلية جعيلة وشد خطوط توتر متوسط 20/12مم2 على خلية المسيفرة وصيانة قاطع توتر متوسط 20ك.ف على خلية إزرع في مدينة الشيخ مسكين وتأريض خلية الوصول في محطة الباسل واجراء صيانة عامة لمراكز التحويل على خلية دوار داعل.

كما قامت ورش المنخفض وفق المسالمة بإزالة عمودين من محولة البرماوي ونقلهما إلى المستودع وكذلك نقل عمود وشبكة دارة مزدوجة في بلدة صيدا وإجراء صيانة عامة على شبكة التوتر المنخفض في حي المفطرة والمنطقة الصناعية.

ولفت المسالمة إلى أن عدد الاشتراكات وصل إلى 45 اشتراكاً كما تمت معالجة 12 طلب تاشير وفك 8 عدادات ذمة وتبديل 15 عداداً في حين بلغت الجباية للقطاع العام 39802457 ليرة والقطاع الخاص 55602385 ليرة خلال الفترة المذكورة.

سكينة محمد