إخماد حريق في المخبز الآلي الأول بدير الزور والأضرار مادية

دير الزور- سانا

أخمد فوج إطفاء دير الزور حريقاً نشب بعد منتصف الليل في المخبز الآلي الأول بحي الحميدية بدير الزور واقتصرت الأضرار على الماديات.

قائد فوج إطفاء دير الزور أحمد الصافي أشار في تصريح لمراسل سانا إلى أن الفوج توجه إلى الموقع فور ورود المعلومة بحدوث الحريق وتمت السيطرة عليه ومنع امتداده وحصر الأضرار.

وأكد على أن سرعة الاستجابة حالت دون امتداد النيران إلى داخل المخبز حيث بقيت كميات الطحين ومعظم أجهزة المخبز وخزانات الوقود سليمة فيما اقتصرت الأضرار على بيت النار وغرفة التخمير النهائي والحراقات في المخبز.

ولفت إلى أن سبب الحريق هو عطل فني في الحراقات.

مدير فرع المخابز سمير السناد أشار إلى أن الفرع سيعمل مباشرة على إجراء الصيانة اللازمة للمخبز بعد انتهاء التحقيقات التي باشرت بها قيادة الشرطة وإنه سيتم العمل على توفير مادة الخبز للأهالي بالكمية نفسها التي كان ينتجها المخبز بالاعتماد على المخبز الآلي الثاني وتوزيعها للمعتمدين الذين يستجرون الخبز منه لتسهيل حصول المواطنين على المادة لحين عودة المخبز إلى العمل.