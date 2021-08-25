تكريم الفائزين بمسابقة القراءة ضمن فعالية ثمار الخيال 2 في السويداء

السويداء- سانا

وصلت مسابقة القراءة المقامة ضمن فعالية ثمار الخيال 2 لمحطتها الأخيرة بإعلان أسماء الفائزين فيها وتكريم قارئها الذهبي خلال حفل استضافه مسرح قصر الثقافة في مدينة السويداء.

الفعالية التي أطلقها فريق مهارات الحياة في قسم ثقافة الطفل بالتعاون مع مديرية الثقافة وفرع اتحاد الكتاب العرب في السويداء واستمرت لأسابيع تضمنت لقاءات أسبوعية تنافس فيها اليافعون على قراءة روايات عالمية وقدموا آراءهم ومناقشاتهم حولها بوجود لجنة تحكيم من فرع اتحاد الكتاب قدمت ملاحظاتها حول تطور مستوى أداء المشاركين واختارت الفائزات بالمراتب الثلاث الأولى وهن شهد عامر ولجين نصر ولانا فرج اللواتي حصلن على مجموعة كتب تقدمة فرع اتحاد الكتاب.

كما تضمنت الفعالية عرض مادتين فلميتين بعنوان ” معاً نحو مصدر النور 1 و 2″ رصدتا أجواء الفعالية منذ انطلاقتها فضلاً عن تقديم فقرة موسيقية لمعزوفات كلاسيكية على آلة الكمان للأختين رنيم ونسمة أبو فخر .

صاحب فكرة الفعالية والمشرف عليها الكاتب منصور هنيدي أشار في تصريح لمراسل سانا إلى أن الفعالية تندرج ضمن خطة وزارة الثقافة للتشجيع على القراءة ضمن إطار الأنشطة المتنوعة التي يقوم بها الفريق لدعم اليافعين ووضع طاقاتهم وإمكاناتهم في مكانها الصحيح بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف.

و بين هنيدي أن الفكرة انطلقت منذ نحو 5 أشهر وخصصت لمطالعة الروايات العالمية وضمت 36 شاباً وشابة موزعين بين 24 مشاركاً أصلاء و12 بدلاء قسموا على 4 حلقات قراءة افتراضية حسب قدرة كل واحد على القراءة مع تصميم بوابات تتيح للقراء الانتقال فيما بينها وصولاً إلى مركز كرسي القارئ الذهبي.

الكاتب والباحث محمد طربيه أكد أهمية الفعالية وتميزها لأنها تبرز جيلاً شغوفاً بالقراءة يسعى إلى تنمية ذائقته الفكرية والفنية والأدبية معتبراً أن قراءة الروايات من الفتيان والفتيات وعرضها وتقديمها ومناقشتها من قبلهم بإشراف لجنة تحكيم تبشر بجيل قارئ وواع لافتاً إلى الحضور من غير أهالي المشاركين الأمر الذي يعمق أهمية هذه الفعاليات.

من جهتها رأت الشابة لانا فرج التي فازت بجائزة القارئ الذهبي أن المشاركة في الفعالية أغنت تجربتها بالمطالعة وحفزتها وزادت شغفها بها وخاصة أنها تسهم في توسيع ثقافة وكسب المعارف وتنمية العقل والشخصية والقدرة على التفكير الإبداعي والتحليل والنقد.

ديار نصر