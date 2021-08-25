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لعمامرة: الجزائر تدعم عودة سورية للجامعة العربية

2021-08-25

الجزائر-سانا

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجزائري رمطان لعمامرة  أن بلاده تدعم طرح عودة سورية للجامعة العربية موضحاً أن هذه القضية تمثل موضوعاً أساسياً في التحضير للقمة العربية المقبلة المقررة في الجزائر.

ونقلت وسائل إعلام جزائرية عن لعمامرة قوله في مؤتمر صحفي إن “سورية موضوع أساسي في التحضير القمة العربية القادمة وجلوسها على مقعدها في الجامعة العربية سيكون خطوة متقدمة في جمع لم الشمل وتجاوز الصعوبات الداخلية”، مضيفاً إن هناك من يعتقد أن عودة سورية للجامعة العربية أمر إيجابي والجزائر مع هذا الرأي.

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