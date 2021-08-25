بينغ خلال اتصال هاتفي مع بوتين: على الصين وروسيا تعزيز الشراكة الاستراتيجية لبناء عصر جديد للبشرية

بكين-سانا

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أنه على الصين وروسيا تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما لبناء عصر جديد للبشرية وتعميق التعاون لمواجهة التدخل الخارجي في شؤونهما.

وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين قال بينغ: “يتعين على البلدين استكشاف طرق جديدة للتعاون وتوسيع مجالاته والعمل لتحقيق المزيد من نتائجه بما يقدم الدعم لكلا البلدين في لعب دور محوري لتوحيد المجتمع الدولي وتخطي الصعوبات”.

وجدد بينغ التأكيد على استعداد الصين للعمل مع روسيا لتعميق التعاون في تطوير اللقاحات ضد كورونا وإنتاجها وضمان سلامة واستقرار السلسلة العالمية للإمداد باللقاحات من أجل حماية أرواح وصحة شعبي البلدين والإسهام في بناء مجتمع صحة مشترك للبشرية.

وأعاد التأكيد على دعم الصين لروسيا في حماية سيادتها الوطنية وأمنها الوطني وقال: “يتعين على البلدين استغلال فرصة حلول الذكرى الـ 20 لتأسيس منظمة شانغهاي للتعاون هذا العام للعمل في جهود مشتركة مع أعضاء المنظمة الآخرين لتعزيز التضامن والتنسيق والدعم المتبادل من أجل حماية المصالح الأمنية والتنموية الخاصة ببلدان المنطقة”.