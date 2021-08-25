أبحاث تسلط الضوء على استخدامات واعدة لليزر في الطب والطاقة البديلة

دمشق-سانا

يوفر المعهد العالي لبحوث الليزر وتطبيقاته أساسا علميا وبحثيا يدعم الاستخدامات المحلية لتقنيات الليزر في الصناعة والطب والطاقة البديلة وغيرها ويصف خبراء هذه الاستخدامات بالواعدة والاقتصادية مع وعود بدفع مخرجات هذه الأبحاث للتطبيق.

وفي ورشة عمل طرح خلالها المعهد 35 ورقة وبحثا علميا حول تقانات وتطبيقات الليزر في العلوم الفيزيائية والهندسية والطبية بين دكتور ابراهيم الغريبي باحث في علوم وتقانة النانو من جامعة دمشق أن تطبيقات الليزر واعدة في مجال الصناعة والطب وتطبيقها يعد اقتصاديا.

ورأى رئيس الرابطة السورية لتطبيقات الليزر في طب الأسنان الدكتور عمر حمادة أن الليزر يشكل ثورة في عالم الطب ويطرح معالجات جديدة للأمراض الجلدية والسنية والآفات الورمية ما قبل السرطانية وخاصة مع طرح أجهزة جديدة في الاستثمار تتميز بصغر حجمها وبتكلفة أقل من الأجهزة التقليدية.

وبينت الدكتورة نبيهة حسين من جامعة الشام الخاصة إمكانية الحصول على طاقة بديلة مثالية بجدوى اقتصادية عالية باستخدام تقنيات الليزر مشيرة إلى أنها أجرت بحثا حول صناعة الخلايا الشمسية باستخدام الليزر لتحسين مردود الطاقة في حين لفتت عميد المعهد الدكتورة فاطمة نحلاوي إلى أهمية استخدامات إشعاع الليزر لمعالجة الأورام السرطانية.

مدير غرفة صناعة دمشق وريفها خلدون دادو أشار إلى أهمية ربط مخرجات التعليم العالي بسوق العمل من خلال الاهتمام بالطلاب المتفوقين القادرين على إنجاز مشروعات تعود بالفائدة على الصناعة الوطنية لافتا إلى إنشاء مركز تدريبي يعود بالفائدة المشتركة على الطالب والعامل عبر تبادل الخبرات.

منار ديب