الدفاع الروسية: رصد 29 اعتداء إرهابياً من منطقة خفض التصعيد بإدلب

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد بإدلب نفذت 29 اعتداء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكر نائب مدير مركز التنسيق الروسي في حميميم اللواء البحري فاديم كوليت في بيان له أنه تم رصد 29 اعتداء من المناطق التي تنتشر فيها التنظيمات الإرهابية هي 14 اعتداء في إدلب و9 في اللاذقية و3 في حماة و3 في حلب.

ونفذت التنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد في إدلب وعدد من المناطق بريفها في السابع عشر من الشهر الجاري 26 اعتداء على مناطق ومواقع في أرياف إدلب وحماة واللاذقية.