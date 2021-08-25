رئيس مجلس الدولة الصيني في رسالة للمهندس عرنوس: الصين تولي اهتماماً بالغاً لتطوير العلاقات مع سورية

دمشق-سانا

أكد رئيس مجلس الدولة الصيني لي كتشيانغ أن الحكومة الصينية تولي اهتماماً بالغاً لتطوير العلاقات مع سورية وتحرص على تقديم ما بوسعها من المساعدات لسورية في مكافحة فيروس كورونا المستجد وتحسين معيشة الشعب السوري وتسريع إعادة الإعمار.

وقال رئيس مجلس الدولة الصيني في رسالة لرئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس: إن الصين وسورية تربطهما علاقات صداقة تقليدية وطالما تبادلا الفهم والدعم المتبادل في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية والهموم الكبرى للبلدين.

وأعرب لي كتشيانغ عن استعداد الحكومة الصينية لبذل جهود مشتركة مع الحكومة السورية لتوطيد الصداقة التقليدية بين البلدين ودفع علاقات التعاون إلى الأمام باستمرار متمنياً لسورية وشعبها الأمن والازدهار.