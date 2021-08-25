إصابة عدد من الفلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال على متظاهرين جنوب غزة

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على متظاهرين جنوب قطاع غزة احتجاجاً على استمرار الحصار على القطاع.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال المتمركزة شرق القطاع أطلقت وابلاً من قنابل الغاز السام على المشاركين في مظاهرة ببلدة خزاعة شرق خان يونس ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وجدد المشاركون في المظاهرة تنديدهم باستمرار الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع مطالبين برفع الحصار عنه ومؤكدين ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته إزاء انتهاكات وجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وقيامه بمنع دخول الغذاء والدواء إلى الفلسطينيين المحاصرين فيه.

واستشهد شاب فلسطيني صباح اليوم متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت الماضي خلال قمعها مظاهرة شرق غزة بمناسبة الذكرى الـ 52 لجريمة إحراق المسجد الأقصى.