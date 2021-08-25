ارتفاع الإيداعات لدى المصارف الخاصة التقليدية إلى أكثر من ألفي مليار ليرة

دمشق–سانا

حققت المصارف الخاصة التقليدية في النصف الأول من العام الجاري نمواً كبيراً في حجم الودائع التي بلغت 2764 مليار ليرة سورية بمعدل نمو 66 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفقاً للتقرير الاقتصادي الأسبوعي الصادر عن مصرف سورية المركزي بلغ حجم الزيادة في الودائع للنصف الأول من العام الجاري 1099 مليار ليرة سورية علماً أن هذه الزيادة تعود بشكل أكبر للزيادة في إجمالي حجم ودائع القطاع الخاص التي بلغت 1036 مليار ليرة سورية.

وازداد حجم الودائع لدى المصارف العامة والخاصة بشكل ملحوظ وفقاً لتقرير سابق من المركزي ليصل إلى نحو 7903 مليارات ليرة سورية وذلك حتى نهاية شباط من العام الجاري.

وسيم العدوي