نيويورك تايمز: عدد المسنين غير المطعمين ضد كورونا في الولايات المتحدة أكبر بكثير مقارنة بالدول الأخرى

واشنطن-سانا

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن عدد كبار السن غير المطعمين بلقاح مضاد لفيروس كورونا في الولايات المتحدة أكبر بكثير مقارنة بالدول الغنية الأخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن البيانات الرسمية لا توضح العدد المرتفع للأمريكيين الأكبر سناً الذين يبقون أكثر عرضة للخطر بسبب الإصابة بالفيروس وبالتالي يشكلون معظم وفيات كورونا ولا سيما في ظل انتشار متحور دلتا بشكل كبير في البلاد.

وكانت دراسة حديثة كشفت أمس أن النظام الصحي الأمريكي يتكبد خسائر تقدر بمليارات الدولارات بسبب الأشخاص الرافضين لأخذ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.