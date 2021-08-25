إنجاز المرحلة الأولى من معالجة الانهيار على طريق اللاذقية كسب

اللاذقية-سانا

أنجزت ورشات فرع مؤسسة الإسكان العسكرية 2 المرحلة الأولى من أعمال معالجة الانهيار على طريق اللاذقية كسب بالقرب من مفرق قرية القرعانية الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بإنشاء بلاطة جسرية محمولة على الأوتاد.

وأوضح مدير فرع مؤسسة الإسكان المهندس محمد أمين علي في تصريح لمراسل سانا أن المشروع عبارة عن جسر مقسم إلى 7 ركائز محمولة على 28 وتداً كل منها بارتفاع 12 متراً ويضم الجسر مسربين كل منها بمثابة بلاطة جسرية فوق الأوتاد بعرض 6 أمتار للمسرب الواحد بحيث يكون العرض بالكامل 12 متراً وبطول نحو 90 متراً.

ولفت إلى أن الورشات أنهت حفر وصب الأوتاد وتنفيذ عبارتين صندوقيتين أسفل الجسر على المسرب الأيمن للطريق المؤدي إلى بلدة كسب بقطر 2 متر مربع لتأمين تصريف المياه المطرية القادمة من المسيلات المائية في المنطقة الجبلية المحيطة بالمشروع.

وبين أن الورشات ستعمل في وقت لاحق بحفر المسرب في طريق العودة من كسب حيث سيتم تحويل السير إلى المسرب الذي تم إنجازه ومعها سيتم تنفيذ أعمال حفر الأوتاد والعبارات وصبها ووصلها مع العبارات المنفذة في المسرب المنجز مع إنجاز أعمال الرصف على الطبقات لحين الوصول إلى المنسوب المطلوب لصب بلاطات الجسر الرئيسي للطريق متوقعاً أن تسير أعمال تنفيذ مسرب طريق العودة بشكل أسرع ووضع الطريق بالخدمة بشكل كامل.

وتعرض الطريق عند مفرق القرعانية لانزلاق جزئي في شباط من العام 2019 نتيجة الهطلات المطرية الغزيرة حينها والتي تجاوزت 160 بالمئة من المعدل السنوي وعلى إثرها تم وضع معالجة إسعافية لتأمين مرور الآليات على الطريق إلى حين تنفيذ الأعمال المطلوبة.

بسام الإبراهيم