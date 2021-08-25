انطلاق فعاليات برنامج التدريب العملي لطلبة جامعة حلب

حلب-سانا

بدأت اليوم فعاليات برنامج التدريب العملي الصيفي لطلاب المعاهد والكليات الذي تنفذه غرفة صناعة حلب بالتعاون مع جامعة حلب بمشاركة 193 طالباً وطالبة من مختلف المعاهد المهنية موزعين على 26 منشأة ومعملاً بخمسة اختصاصات.

وبين هنري عضومية نائب رئيس غرفة صناعة حلب في تصريح لمراسل سانا أن غرفة الصناعة تهدف إلى تطوير العمل الصناعي وتدريب الكوادر المهنية وتأهيلها علمياً وعملياً وذلك بالتعاون مع جامعة حلب لصقل الخبرات بشكل عملي ملموس لدعم الصناعة السورية التي تشكل ركيزة الاقتصاد الوطني بخبرات محلية جديدة لسد الفجوة الحاصلة بنقص الأيدي العاملة.

بدوره أوضح الصناعي أسامة عجوم رئيس اللجنة الغذائية والمشرف العام على التدريب الصيفي للطلاب أن المشروع بدأ منذ عام 2016 ويتم العمل على تطويره لتحقيق الفائدة المرجوة منه وهي الربط بين الواقع النظري والتدريب العملي في المنشآت الصناعية تنفيذاً لشعار ربط الجامعة بالمجتمع وتأهيل الجيل الشاب لدخولهم في سوق العمل.

من جانبه أكد محمود رحال مدير المعاهد التقنية بجامعة حلب أن برنامج التدريب العملي الصيفي هو ثمرة التعاون بين جامعة حلب وغرفة الصناعة ويشكل فرصة لطلاب الجامعة للتدريب العملي واقترانه بالدراسة النظرية لتكون جسراً للعبور إلى السوق الصناعي الوطني إضافة لتطوير مهارات المتدربين وإكسابهم الخبرات والحصول على فرص العمل من خلال تعاملهم مع أرباب العمل وأصحاب المنشآت الصناعية.

كاميرا سانا رصدت آراء عدد من الطلبة المشاركين في برنامج التدريب العملي الصيفي حيث أشارت مرام حمندوش الطالبة في المعهد الهندسي إلى أهمية المشاركة في برنامج التدريب العملي الصيفي لتحقيق الربط بين الواقع النظري والتدريب العملي فيما أشار مجد زالوطة الطالب في قسم التحكم والأتمتة إلى أن برنامج التدريب يعرف الطالب بالواقع العملي ويعزز من خبرته المهنية في حين دعا محمد القاضي الطالب في المعهد التقاني الهندسي إلى زيادة البرامج التدريبية للطلاب لرفع مستوى خبراتهم العملية وتمكينهم من الانخراط بسوق العمل.