الأمن الروسي يوقف 31 إرهابياً في عدد من المدن الروسية

موسكو-سانا

ألقى الأمن الروسي القبض على 31 عنصراً مما تسمى جماعة التوحيد والجهاد الإرهابية المحظورة في روسيا وذلك خلال عمليات قام بها في موسكو وعدد من الأقاليم في البلاد.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان نقلته سبوتنيك قام جهاز الأمن بالتعاون مع وزارة الداخلية والحرس الوطني الروسي وفي إطار عملية خاصة في كل من موسكو ونوفوسيبيرسك وياكوتسك وكراسنويارسك وكانسك وإقليم كراسنويارسك بالكشف عن نشاط لمنظمة “جماعة التوحيد والجهاد” الإرهابية المحظورة في روسيا بقرار من محكمة موسكو العسكرية لعام 2019 واوقف 31 شخصاً بينهم متزعمون.

ووفق البيان قام أعضاء الخلية بتجنيد وإرسال مجندين إلى مناطق النزاع وتمويل الإرهابيين في سورية إضافة إلى توجيه دعوات لارتكاب جرائم إرهابية.

ويواصل الأمن الروسي عملياته لملاحقة وتوقيف الخلايا الإرهابية حيث أعلن في الـ18 من الشهر الجاري ضبط خلية إرهابية في شبه جزيرة القرم.