الأردن: إلغاء جميع أشكال الحظر وفتح القطاعات وعودة المدارس مع بداية أيلول المقبل

عمان-سانا

أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال في الأردن صخر دودين أنه بناءً على خطة الحكومة ستلغى جميع أنواع الحظر المفروضة بسبب جائحة كورونا مع بداية شهر أيلول المقبل.

وأوضح دودين في تصريح له نقلته وكالة عمون أنه ستلغى كل أنواع الحظر وتفتح القطاعات بشكل كامل وبسعة 100 بالمئة باستثناء صالات الأفراح والتي سترفع سعتها من 100 الى 200 شخص وتبقى السعة المسموحة للمهرجانات 50 بالمئة مضيفاً أنه في الأول من أيلول سيعود 2 مليون طالب إلى مقاعد الدراسة بعد أن تلقى أكثر من 80 بالمئة من الكوادر التدريسية ونحو 80 ألف شخص من الفئة العمرية بين 12 و17 عاماً اللقاحات.

وأشار دودين إلى أن الحركة الاقتصادية في تموز الماضي وآب الجاري عادت بشكل أفضل وهناك الكثير من المؤشرات تشير إلى البدء بمرحلة التعافي داعياً المواطنين إلى الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حتى تعود الحياة إلى طبيعتها.

يذكر أن إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا في الأردن ارتفع أمس إلى 10320 والمصابين إلى 791466 فيما بلغ عدد المتعافين 768699.