خمسة من حرفيي طرطوس يعرضون أعمالهم المستوحاة من التراث في بلدة القمصية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
إرشادي: يجب مغادرة جميع القوات الأجنبية غير الشرعية على الأراضي السورية دون شروط مسبقة
2021-08-25
غروسبيتش: العقوبات والحصار الاقتصادي لن تحقق مخططاتها باستهداف سورية
2021-08-25
نشاطات علمية ورياضية واجتماعية للطلبة السوريين بالمخيم الترفيهي في بيلاروس
2021-08-24
برلماني أوروبي: المخططات الأمريكية ضد سورية فشلت
2021-08-24
خاجي يجدد معارضة إيران الإجراءات القسرية المفروضة على سورية
2021-08-23
لافروف والصفدي: دعم سيادة سورية ووحدة أراضيها وحل الأزمة فيها سياسياً
2021-08-23
موسكو.. انطلاق منتدى آرميا 2021 ودورة الألعاب العسكرية الدولية بمشاركة فريق الجيش العربي السوري
2021-08-23
محليات
بدء تركيب أجهزة إنارة بالطاقة الشمسية لبعض أجزاء قلعة بصرى
2021-08-25
الصحة تعلن شروط القبول في مدارس التمريض والقبالة التابعة لها
2021-08-25
محافظة حماة تنتهي من إعادة تأهيل المرافق الخدمية والبنى التحتية لقرية الزارة
2021-08-25
درجات الحرارة إلى ارتفاع وأجواء صيفية عادية
2021-08-25
إخماد حريق بموقع القشعات في عيون الوادي بريف حمص
2021-08-24
إخماد حريق بمكب قمامة بمنطقة القشعات في بلدة مشتى الحلو
2021-08-24
بئر طفس الجنوبي بريف درعا بالخدمة بعد إعادة تأهيله
2021-08-24
رياضة
الإصابة تبعد فرنانديز عن ريال مدريد
2021-08-25
بنفيكا يتأهل لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا
2021-08-25
ليفربول يمدد عقد ظهيره الأيسر الاسكتلندي روبرتسون
2021-08-24
دير عطية يتوج بلقب دوري كرة اليد لفئة الناشئين
2021-08-24
الاتحاد يحرز لقب بطولة دوري الناشئين بكرة السلة
2021-08-24
الفيفا يحدد موعد اللقاء الأول لمنتخبنا الوطني في المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم
2021-08-24
برشلونة يعلن عودة لاعبه فاتي للملاعب
2021-08-24
اقتصاد
شركة تعبئة المياه: إنتاج وبيع أكثر من 500 ألف كأس مياه خلال ثلاثة أعوام لشركات الطيران والأسواق
2021-08-25
تراجع أسعار النفط
2021-08-25
بطء التلقيح ضد فيروس كورونا سيكبد الاقتصاد العالمي أكثر من 2 تريليون دولار
2021-08-25
الصين تعيد فتح أحد المرافئ الرئيسية في العالم
2021-08-25
ارتفاع ديون تركيا 109 بالمئة بعد انتقال أردوغان للنظام الرئاسي
2021-08-24
مهرجان (صنع في سورية صيف 2021) غداً بمدينة المعارض القديمة بدمشق
2021-08-24
إقبال كبير على اللوازم المدرسية في صالات السورية للتجارة والأسعار تقل عن السوق نحو النصف
2021-08-24
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الصحة تعلن شروط القبول في مدارس التمريض والقبالة التابعة لها
مع محاولة إخراج الدفعة الأولى من الإرهابيين الرافضين للتسوية في درعا البلد وطريق السد والمخيم… إطلاق قذائف على أحياء المدينة
صباغ: وجوب رفع الإجراءات القسرية المفروضة على سورية لأنها تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية
مسلحو (قسد) يختطفون شخصين من بلدة ذيبان شرق دير الزور
سورية تدين ادعاءات الخارجية الأمريكية الباطلة حول حادثة الكيميائي المزعومة في ريف دمشق عام 2013
صباغ لـ مارياني: أهمية نقل حقيقة ما يتعرض له السوريون من معاناة للرأي العام الأوروبي والفرنسي
الجعفري لوفد لجنة مراقبة الهدنة: ضرورة اطلاع مجلس الأمن على الخروقات الإسرائيلية لاتفاقية الهدنة
سوسان لـ مارياني: الإجراءات القسرية اللامشروعة على سورية ترقى إلى مستوى جرائم الحرب
نتيجة العدوان التركي المتواصل.. أضرار كبيرة في الشبكة الكهربائية بريف الحسكة الشمالي الغربي
مقتل مسلح من ميليشيا (قسد) على أطراف بلدة جديد بكارة بريف دير الزور الشرقي
خمسة من حرفيي طرطوس يعرضون أعمالهم المستوحاة من التراث في بلدة القمصية
2021-08-25
أعمالهم المستوحاة من التراث في بلدة القمصية
2021-08-25
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