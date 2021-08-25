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شركة تعبئة المياه: إنتاج وبيع أكثر من 500 ألف كأس مياه خلال ثلاثة أعوام لشركات الطيران والأسواق

2021-08-25

دمشق-سانا

أوضحت الشركة العامة لتعبئة المياه أن خط كؤوس المياه يعمل منذ نحو عشر سنوات ويزود عدداً من شركات الطيران بهذا المنتج الذي تقدمه على متن طائراتها مع الوجبات للمسافرين وما يفيض عن حاجة الشركات يتم طرحه في الأسواق.

وأكد مدير عام الشركة المهندس ملهم دوزوم في تصريح لمندوب سانا أنه يوجد في وحدة تعبئة مياه عين الفيجة خط لإنتاج الكؤوس منذ عام 2011 تستجر منتجاته المؤسسة العربية السورية للطيران وشركات الطيران الأخرى قياس 125ملم تقدم للمسافرين مع وجبات الطعام على متن الطائرات.

وبين دوزوم أن منتجات خط كؤوس المياه مطروحة بالأسواق منذ عدة سنوات وذلك بما يفيض عن استجرار شركات الطيران وله رواده ومستهلكوه موضحاً أن الإنتاج خلال الأعوام الثلاثة الماضية وصل إلى ما يزيد على 500 ألف كأس والكمية مباعة بالكامل.

وأشار دوزوم إلى أنه ومع ارتفاع حجم الطلب تم تحويل قياس المنتج من 125 مل إلى 250 مل وبيعه للوكلاء والمطاعم والمقاهي تلبية لاحتياجات السوق لافتاً إلى أن السعر الرسمي للكأس هو 160 ليرة سورية للمستهلك وأن بيعها بغير السعر الرسمي من مسؤولية الرقابة التموينية.

أحمد سليمان

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