1444 طالباً وطالبة من متفوقي شهادة التعليم الأساسي يتقدمون لاختبار القبول الأول في المركز الوطني للمتميزين

دمشق – سانا

تقدم 1444 طالباً وطالبة من متفوقي شهادة التعليم الأساسي دورة 2021 صباح اليوم لاختبار القبول الأول الخاص بالمركز الوطني للمتميزين وذلك في المراكز المخصصة التي حددتها مديريات التربية بالمحافظات.

ويتضمن الاختبار مسائل وأسئلة مؤتمتة في التفكير الرياضي المنطقي ضمن اختصاصات الرياضيات والعلوم العامة الفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء وذلك بإشراف اللجنة العلمية المركزية في هيئة التميز والإبداع.

وأوضح الدكتور مثنى القبيلي مدير المركز الوطني للمتميزين في تصريح لـ سانا أن اختبار القبول الأول هدفه قياس قدرة الطالب على التفكير الرياضي المنطقي في المواد العلمية المذكورة وسبر القدرات الذهنية العالية لدى الطلاب واكتشاف مكامن الذكاء لديهم.

وبين القبيلي أن الناجحين في هذا الاختبار سيتأهلون لاختبار القبول الثاني الذي سيقام بمقر المركز الوطني للمتميزين بجامعة تشرين في اللاذقية خلال أيام 5 و6 و7 و8 من أيلول القادم وهو مقابلة لقياس الجوانب الشخصية موضحاً أن الناجحين فيه سيتأهلون إلى الاختبار الثالث المقرر في التاسع من شهر أيلول القادم في مقر المركز بجامعة تشرين في اللاذقية أيضاً وذلك من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً.

وأشار القبيلي إلى أن أسماء المقبولين للدراسة في المركز ستعلن خلال أسبوع من موعد انتهاء اختبارات المرحلة الثالثة ووفق الطاقة الاستيعابية لافتاً إلى تزايد أعداد الطلاب الراغبين بالانتساب إلى المركز الوطني للمتميزين عاماً بعد عام ولا سيما أن الوطن يعول كثيراً على هذه النخبة المتميزة من الشباب.

وكانت هيئة التميز والإبداع حددت الشهر الماضي شروط الانتساب إلى المركز الوطني للمتميزين للطلاب السوريين ومن في حكمهم الحاصلين على شهادة التعليم الأساسي من المدارس السورية لدورة عام 2021 وهي ألا يقل معدل الطالب في شهادة التعليم الأساسي عن 85 بالمئة بعد تثقيل مادتي الرياضيات والعلوم فيزياء وكيمياء وعلوم طبيعية وألا يتجاوز عمر الطالب 16 عاماً بتاريخ 1-10-2021.

وأحدث المركز الوطني للمتميزين عام 2009 ويعتمد أسلوباً مختلفاً بإعطاء المنهاج العلمي عن طريق التعليم الإلكتروني والتعاوني والبنائي وإقامة محطة تقييمية في ختام كل جلسة علمية إضافة إلى تركيزه على المنهاج نصف المفتوح حيث يعتبر الكتاب المدرسي أحد المصادر العلمية للطالب يستكمله بجمع بقية المعلومات من المراجع العلمية المعتمدة في المركز.

هيلانه الهندي

السويداء

حمص