25 آب 1983- تفجير مقر قيادة الوحدات العسكرية الفرنسية في لبنان

دمشق-سانا
/1248/ خروج حملة فرنسية بقيادة الملك لويس التاسع من فرنسا باتجاه الشرق وعرفت بالحملة الصليبية السابعة والتي كان هدفها السيطرة على بيت المقدس.
/1768/ المستكشف الإنكليزي جيمس كوك يقوم بأول رحلة بحرية له.
/1814/ الجيش البريطاني يحرق العاصمة الأمريكية واشنطن بما فيها مقر رئاسة البيت الأبيض بعد احتلاله لها.
/1825/ استقلال أورغواي عن البرازيل.
/1830/ بداية الثورة البلجيكية.
/1944/ تحرير باريس من النازية وبداية إسدال الستار على الحرب العالمية الثانية.
/1983/ تفجير مقر قيادة الوحدات العسكرية الفرنسية في لبنان ما أدى إلى مقتل عدد من الأشخاص.
من مواليد هذا اليوم..
/1530/ القيصر إيفان الرابع قيصر روسيا القيصرية.
/1841/ تيودور كوخر طبيب سويسري حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1909/.
/1900/ هانس كريبس طبيب وعالم كيمياء حيوية بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام /1953/.
/1912/ إريش هونيكر رئيس الجمهورية الألمانية الديمقراطية.
من وفيات هذا اليوم..
/1270/ الملك لويس التاسع ملك فرنسا.
/1900/ فريدرخ نيتشه فيلسوف ألماني.
/1976/ إيفند يونسون أديب سويدي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام /1974/.
/2012/ نيل آرمسترونغ رائد فضاء أمريكي وأول من مشى على سطح القمر.
أعياد ومناسبات..
اليوم الوطني في أورغواي.