25 آب 1983- تفجير مقر قيادة الوحدات العسكرية الفرنسية في لبنان

دمشق-سانا

/1248/ خروج حملة فرنسية بقيادة الملك لويس التاسع من فرنسا باتجاه الشرق وعرفت بالحملة الصليبية السابعة والتي كان هدفها السيطرة على بيت المقدس.

/1768/ المستكشف الإنكليزي جيمس كوك يقوم بأول رحلة بحرية له.

/1814/ الجيش البريطاني يحرق العاصمة الأمريكية واشنطن بما فيها مقر رئاسة البيت الأبيض بعد احتلاله لها.

/1825/ استقلال أورغواي عن البرازيل.

/1830/ بداية الثورة البلجيكية.

/1944/ تحرير باريس من النازية وبداية إسدال الستار على الحرب العالمية الثانية.

/1983/ تفجير مقر قيادة الوحدات العسكرية الفرنسية في لبنان ما أدى إلى مقتل عدد من الأشخاص.

من مواليد هذا اليوم..

/1530/ القيصر إيفان الرابع قيصر روسيا القيصرية.

/1841/ تيودور كوخر طبيب سويسري حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1909/.

/1900/ هانس كريبس طبيب وعالم كيمياء حيوية بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام /1953/.

/1912/ إريش هونيكر رئيس الجمهورية الألمانية الديمقراطية.

من وفيات هذا اليوم..

/1270/ الملك لويس التاسع ملك فرنسا.

/1900/ فريدرخ نيتشه فيلسوف ألماني.

/1976/ إيفند يونسون أديب سويدي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام /1974/.

/2012/ نيل آرمسترونغ رائد فضاء أمريكي وأول من مشى على سطح القمر.

أعياد ومناسبات..

اليوم الوطني في أورغواي.