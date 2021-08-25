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غروسبيتش: الإجراءات القسرية الغربية أحادية الجانب المفروضة على سورية غير إنسانية

2021-08-25

براغ-سانا

جدد نائب رئيس الحزب الشيوعي التشيكي المورافي الدكتور ستانيسلاف غروسبيتش إدانته ورفضه لاستمرار فرض الإجراءات الغربية القسرية أحادية الجانب على سورية واصفا إياها بغير الإنسانية.

وقال غروسبيتش في شريط فيديو بثه موقع الحزب على شبكة الفيسبوك اليوم إن “هذه الإجراءات يتم فرضها في الوقت الذي تواجه فيه سورية بنجاح الإرهاب وأيضا العدوان المباشر على سيادتها من قبل الولايات المتحدة وتركيا” مؤكداً أن العقوبات والحصار الاقتصادي لن تحقق مخططاتها في استهداف سورية.

وأشار غروسبيتش إلى أن الدول الاستعمارية السابقة مثل بريطانيا وفرنسا تحاول بالتعاون مع النظام التركي والولايات المتحدة منع استقرار الأوضاع في سورية الأمر الذي يمثل تدخلاً فظاً في شؤونها الداخلية وخرقاً فاضحاً لمختلف قرارات مجلس الأمن الدولي والشرعية الدولية.

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