استطلاع.. انخفاض نسبة تأييد بايدن إلى 41 بالمئة

واشنطن-سانا

كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة “يو اس أي توداي” وجامعة سوفولك الأمريكيتان انخفاض نسبة تأييد الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى 41 بالمئة على خلفية سيطرة حركة”طالبان” على أفغانستان.

يشار إلى أن طريقة انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان أدت إلى “انهيار” الوضع فى هذا البلد الذي تسارعت تطورات الأحداث فيه مع دخول حركة طالبان العاصمة كابول وسيطرتها على معظم المؤسسات الحكومية ومحاولة عشرات الجنود الافغان الفرار إلى الدول المجاورة.

وذكر موقع “ذا هيل” الأمريكي أن الاستطلاع أظهر أن 55 بالمئة من الذين شملهم البحث يعارضون أداء بايدن الوظيفي وقال 62 بالمئة إنهم لا يوافقون على طريقة تعامل بايدن مع انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بينما قال 26 بالمئة إنهم يوافقون على طريقته و12 بالمئة لم يحسموا قرارهم بعد في حين قال نحو 82 بالمئة من المشاركين أن قضية أفغانستان كانت إما مهمة “للغاية” وإما “إلى حد ما” بالنسبة لهم.