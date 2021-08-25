ارتفاع ديون تركيا 109 بالمئة بعد انتقال أردوغان للنظام الرئاسي

أنقرة-سانا

كشفت صحيفة زمان التركية اليوم أن ديون تركيا زادت بنسبة 109 بالمئة خلال 3 سنوات منذ تطبيق رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان الحكم الرئاسي الذي تطالب المعارضة بإلغائه والعودة إلى النظام البرلماني.

وذكرت الصحيفة أن بيانات وزارة خزانة ومالية النظام التركي أظهرت أن دين الحكومة المركزية الذي يشمل نفقات المؤسسات مثل البرلمان والرئاسة والسلطة القضائية والوزارات زاد بنسبة 109 بالمئة خلال 3 سنوات حيث كان عند مستوى 969 ملياراً و940 مليون ليرة تركية في حزيران 2018 تاريخ الانتقال إلى النظام الرئاسي وارتفع إجمالي ديون الحكومة التركية إلى تريليونين و26 ملياراً و802 مليون ليرة تركية في إحصائيات حزيران 2021.

وكان موقع فاينانس رو الروسي كشف في حزيران الماضي أن أردوغان بدأ بطلب مساعدات مالية من كل من بريطانيا واليابان وسط الأزمة المالية التي تعصف ببلاده وتداعي الاقتصاد.