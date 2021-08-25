أغانٍ طربية ومنوعة في حفل لفرقة يوتوبيا على مسرح مدرج الفيحاء بالسويداء

السويداء-سانا

أخذت فرقة يوتوبيا الموسيقية بقيادة المايسترو سمير نور الدين جمهورها مساء اليوم إلى أجواء الفن والطرب الأصيل والراقي بمختارات من أغانٍ ومعزوفات متنوعة على مسرح مدرج الفيحاء بالهواء الطلق بمدينة السويداء ضمن حفلها السنوي الصيفي.

الجمهور ومتذوقو الفن الذين امتلأ بهم المدرج كانوا على موعد على مدى ساعة ونصف الساعة مع باقة من الأغاني الطربية القديمة والمعاصرة بأداء منفرد وجماعي للكورال إضافة لمعزوفات متنوعة.

وتضمن برنامج الحفل معزوفات ميس الريم لزياد الرحباني وهيك طلعت لشربل روحانا وأغاني سلم عليها يا هوى لملحم بركات ويا دلع لصباح وخذني معك لسلوى القطريب وعنابي لكارم محمود وما دام تحب لأم كلثوم وشي غريب لجوليا بطرس وبلا ولا شي لزياد الرحباني وكيفك أنت لفيروز وسواح لعبد الحليم حافظ مع أغنية غربية قبل الختام بأغنية على رمش عيونها لوديع الصافي.

ولفت قائد الفرقة الموسيقية المايسترو سمير نور الدين في تصريح لمراسل “سانا” إلى أن الأمسية قامت على اختيار توليفة بمستويات عالية متنوعة صعبة الكتابة والتوزيع قادرة أن تناسب ذوق أي مستمع على أمل أن تلقى ما يحبه الجمهور الذي لولا محبته وتفاعله لما شعرنا بنتيجة تعبنا وتدريباتنا وتحضيراتنا المستمرة.

وأوضحت المشرفة والمنسقة في فرقة يوتوبيا ساره عزي أن الفرقة حريصة على إقامة حفل سنوي كبير لتشجيع الاهتمام بالفن والموسيقا ولا سيما أن المحافظة غنية بالمواهب التي تحتاج الدعم والرعاية وتسليط الضوء عليها حتى نعبر عن أنفسنا بالموسيقا ونشر رسالة إنسانية وحضارية.

فيما أشار مخرج الحفل ماهر العقباني إلى أن فرقة يوتوبيا تتبع لجمعية تنمية المجتمع المحلي وتتألف من كوادر موسيقية مميزة من عازفين وكورال يسعون دائما إلى تقديم كل ما هو راق وجميل ويخدم الحركة الفنية ويرفع من شأنها لمواجهة التيار الغنائي السائد حاليا وتقديم كل جهد وطاقة لتقديم الأجمل والأرقى رغم كل الصعوبات للارتقاء بالذائقة والمستوى الفني.

وعبر العديد من الحضور عن استمتاعهم بالأعمال الراقية التي قدمها أعضاء الفرقة التي ترفع من الذائقة الفنية ومنهم المغتربة في الولايات المتحدة رؤى أبو سعد وكل من تيسير الحلبي ونور نعيم وتيسير ركاب وتغريد أبو حصاص الذين نوهوا بالأداء المتميز والعالي للفرقة ما يعكس غنى المحافظة بالطاقات الشابة والفنية المبدعة التي تعكس الوجه المشرق والحضاري لبلدنا رغم كل الظروف.

فرقة يوتوبيا التي تأسست في عام 2019 تضم كلا من العازفين عناد أبو زكي وكرم ولبابة الباروكي وأشرف الشحف وأمجد نوفل وشادي مسعود على آلة الكمان وهادي المصري على آلة تشيلو وفواز كرباج على البيانو وبسيم الشحف على الاكورديون وأشرف العطواني على الفلوت وأشرف أبو مرة على آلة العود وأصيل الفقيه على القانون ودانيال الحرفوش على البزق وقيس جنود على الناي وأدهم حيدر على الغيتار وجواد مسعود على درامز وباسم الشحف وسلطان شروف على الإيقاع فيما ضم الكورال سارة عزي وراما القنطار ولجين الطويل ووليم الحمود ووجد الشايب ويوسف منذر.

ديار نصر