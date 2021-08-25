إخماد حريق بموقع القشعات في عيون الوادي بريف حمص

حمص-سانا

تمكنت فرق إطفاء حمص من إخماد الحريق الذي نشب بأعشاب يابسة وأراض حراجية بموقع القشعات بمنطقة عيون الوادي على الحدود الإدارية حمص طرطوس.

وذكر مدير الدفاع المدني بحمص العميد غياث عاقل لمراسل سانا أن كوادر الدفاع المدني وفوج اطفاء حمص واطفاء مديرية الزراعة وبعد جهود كبيرة ورغم صعوبة التضاريس وسرعة الرياح أخمدوا جميع البقع النارية التي اندلعت بالموقع والذي امتد إليه الحريق من موقع حريق مكب النفايات بمنطقة مشتى الحلو ويتم حالياً تبريد الموقع والمراقبة لمنع تجدد الحريق مشيراً إلى أن مساحة الحريق تقدر بـ 25 دونماً.

وكانت فرق اطفاء حمص أخمدت في وقت سابق من اليوم حريق طال أعشاباً يابسة وأشجاراً حراجية بقرية الخنساء بريف حمص الغربي.