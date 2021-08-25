خمسة من حرفيي طرطوس يعرضون أعمالهم المستوحاة من التراث في بلدة القمصية

طرطوس-سانا

قدم خمسة من حرفيي محافظة طرطوس خلال معرض في بلدة القمصية باقة من أعمالهم اليدوية التراثية التي تنوعت بين النحت والحرق على الخشب والمهن التقليدية القديمة المشغولة من القش والخيزران والفخار.

المعرض الذي أقامته مديرية الثقافة بالمحافظة والمركز الثقافي العربي في بلدة القمصية ليوم واحد تحدثت عنه ميمن جحجاح مديرة المركز الثقافي بالقمصية وقالت في تصريح لـ سانا إن المعرض يهدف لإحياء التراث عبر أنشطة وفعاليات متنوعة من بينها هذا المعرض الذي يقام بشكل سنوي تحت عنوان “تراثنا هويتنا” يقدم فيه المشاركون جانباً من أعمالهم التراثية التي حرصوا على استمرار العمل بها وتعليمها للأجيال الجديدة لتبقى حاضرة بكل ما تمثله من إرث تاريخي عريق.

وأكد عدد من المشاركين بالمعرض أهمية إحياء التراث السوري بأشكاله المتعددة عبر مختلف النشاطات ليبقى تجسيداً لذاكرة الوطن كما أوضحت نظمية إسماعيل مدربة المهن اليدوية التي شاركت بأعمال من الخيزران ومكانس القش إضافة إلى الفخار حيث قدمت محاضرة عن مراحل التصنيع والأدوات والأنواع والقطع التي يمكن أن تصنع مع تطبيق عملي لهذه المهنة مشيرةً إلى انتشارها بشكل كبير في الآونة الأخيرة خصوصاً طهي الطعام بالأواني المصنوعة منه والتي تلاقي رواجاً.

بدوره قدم علاء زهرة مجموعة من أعمال النحت على الخشب المستوحاة من الطبيعة معتبراً هذه المهنة كغيرها من المهن اليدوية لها تاريخ أصيل وحضور مميز.

وعرض حسن استنبولي أعمالاً نحتية خشبية في حين شاركت دارين استنبولي بلوحات مشغولة بطريقة الحرق على الخشب إلى جانب مشاركة حليمة حسن بأطباق القش التي تعد من المهن التراثية الهامة والمتميزة.

فاطمة حسين