أمسية من الغناء الشرقي بصوت نانسي زعبلاوي على مسرح دار الأسد

دمشق-سانا

صوتها العذب وحضورها الأنيق أضاءا الأمسية الشرقية المنوعة التي أحيتها المغنية نانسي زعبلاوي بقيادة المايسترو نزيه أسعد على مسرح الأوبرا بدار الأسد للثقافة والفنون.

الأمسية طغى عليها الطابع الشرقي الطربي والحديث بالإضافة للأغاني الخاصة لنانسي التي اختارت لها برنامجاً مختلفا ليستمتع جمهور مسرح الأوبرا بباقة من الألحان السورية والعربية.

وتنوعت الألحان التي قدمتها نانسي بين مدارس مختلفة لملحنين سوريين ولبنانيين ومصريين ومنهم وجدي شيا ومروان خوري وملحم بركات وخالد الأمير وإسلام العدل وخالد البكري وبليغ حمدي ورياض السنباطي وسمير كويفاني وايلي شويري ومصطفى محفوظ.

ومن الأغاني التي أدتها نانسي توبة يا شوق وشو الـلي ذكرك فينا ومستحيل ومغرم لعيونك ونسيانك صعب أكيد وناس تانيين ولما سالوه عليا وأنا وصعب أعيش.

رائعة مطربة الجيل ميادة الحناوي الحب اللي كان قدمتها نانسي بمشاركة الشابة الموهوبة غنى بوحمدان لتختتم الأمسية بالأغنية الوطنية راياتك بالعالي.

يذكر أن نانسي زعبلاوي من مواليد دمشق درست أصول الغناء الشرقي والصولفيج وهي عضو نقابة الفنانين في سورية منذ عام 2008 ومنذ طفولتها شاركت في العديد من البرامج الغنائية للأطفال في التلفزيون السوري والتلفزيونات العربية وفي رصيدها أكثر من عشرة ألبومات غنائية للأطفال بالتعاون مع الموسيقي السوري فاهيه ديمرجيان والبومان غنائيان للكبار.

درست نانسي الأدب العربي بجامعة دمشق وبعد تخرجها درست الأدب الإنكليزي وعلوم الكومبيوتر وفي رصيدها العديد من الأغاني المنفردة بالإضافة للعديد من أغاني شارات المسلسلات الدرامية.

رشا محفوض