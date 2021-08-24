دير عطية يتوج بلقب دوري كرة اليد لفئة الناشئين

ريف دمشق-سانا

توج فريق دير عطية اليوم بلقب دوري كرة اليد لفئة الناشئين بعد فوزه على النواعير بنتيجة 25-23 في المباراة النهائية “للبلاي أوف” للمرة الأولى في تاريخه.

وحصل فريق اليقظة على المركز الثالث بعد فوزه على الاتحاد في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة 34-30.

وكانت نتائج الجولة الأولى من “البلاي أوف” أسفرت عن فوز النواعير على اليقظة 33-21 ودير عطية على الاتحاد 30-25 وفي الجولة الثانية فاز النواعير على الاتحاد 31-20 ودير عطية على اليقظة 32-25.

يشار إلى أن فريق الطليعة حقق لقب النسخة السابقة بعد فوزه على النواعير 33-30 وجاء الاتحاد ثالثا ودير عطية رابعاً.

محمد الخاطر