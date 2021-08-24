الاتحاد يحرز لقب بطولة دوري الناشئين بكرة السلة

حماة-سانا

أحرز نادي الاتحاد لقب بطولة الدوري بكرة السلة لفئة الناشئين بعد فوزه بالمباراة النهائية على الوثبة بنتيجة 47-45 نقطة في اللقاء الذي جمعهما اليوم على أرض صالة الشهيد ناصح علواني بحماة.

وأحرز الكرامة المركز الثالث في البطولة بعد فوزه على الحرية بنتيجة 64-48 نقطة.

وكان الاتحاد تأهل للمباراة النهائية بعد فوزه في الدور نصف النهائي على الحرية 79-71 فيما تجاوز الوثبة فريق الكرامة 52-44 في الدور ذاته.

وشارك في بطولة دوري الناشئين هذا الموسم عشرة أندية تم تقسيمها في الدور الأول على مجموعتين حيث تأهل منها ثمانية أندية إلى الدور الثاني والتي أقيمت منافساتها بطريقة خروج المغلوب.