مشروع تلفريك كسب.. بين استحسان شعبي وترخيص مطلوب

الثلاثاء / 24 / 08 / 2021
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
نشاطات اجتماعيةوعلمية للطلبة السوريين في المخيم الترفيهي ببيلاروس
2021-08-24
برلماني أوروبي: المخططات الأمريكية ضد سورية فشلت
2021-08-24
خاجي يجدد معارضة إيران الإجراءات القسرية المفروضة على سورية
2021-08-23
لافروف والصفدي: دعم سيادة سورية ووحدة أراضيها وحل الأزمة فيها سياسياً
2021-08-23
موسكو.. انطلاق منتدى آرميا 2021 ودورة الألعاب العسكرية الدولية بمشاركة فريق الجيش العربي السوري
2021-08-23
اتحاد المحامين العرب يدين العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية
2021-08-22
التشكيلية عبير الأسد تشارك بلوحة ضمن المعرض السوري في أوكرانيا
2021-08-22
محليات
سورية تدين ادعاءات الخارجية الأمريكية الباطلة حول حادثة الكيميائي المزعومة في ريف دمشق عام 2013
2021-08-24
إخماد حريق في (كولبة) ضمن مبنى التأمينات الاجتماعية بدمشق
2021-08-24
سوسان لـ مارياني: الإجراءات القسرية اللامشروعة على سورية ترقى إلى مستوى جرائم الحرب
2021-08-24
إخماد حريق أعشاب يابسة وأشجار حراجية بقرية الخنساء بريف حمص
2021-08-24
مجلس الوزراء: ترتيب أولويات مشاريع الوزارات في موازنة العام القادم لزيادة الإنتاج وتوسيع حزمة برامج الدعم للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
2021-08-24
محافظة دمشق توزع لصاقات التعرفة الجديدة على وسائل النقل العامة
2021-08-24
فرق إطفاء حمص تسيطر على أغلب البقع النارية في الحريق الذي اندلع بموقع القشعات
2021-08-24
رياضة
ميلان يفوز على سامبدوريا في الدوري الإيطالي
2021-08-24
وست هام يتغلب على ليستر سيتي برباعية في الدوري الإنكليزي
2021-08-24
فوز إشبيلية على خيتافي بهدف مقابل لا شيء في الدوري الإسباني
2021-08-23
تأهل ناشئي الاتحاد والوثبة إلى نهائي بطولة الدوري بكرة السلة
2021-08-23
إصابات جديدة بكورونا في الدوري الإنكليزي الممتاز
2021-08-23
الإصابة تغيب ديباي عن برشلونة مؤقتا
2021-08-23
يوفنتوس يعلن إصابة لاعبه البرازيلي خورخي
2021-08-23
اقتصاد
مشاريع الثروة الحيوانية تنهض في دوما بريف دمشق من جديد
2021-08-24
هبوط أسعار الذهب
2021-08-24
إكثار بذار درعا: انتهاء موسم تسويق محصول القمح
2021-08-24
الدولار الأمريكي قرب أقل مستوى له
2021-08-24
ارتفاع أسعار النفط
2021-08-24
16 مليار ليرة إيرادات المناطق الحرة حتى نهاية تموز الماضي
2021-08-24
تعديل مواعيد فتح وإغلاق الأسواق والفعاليات التجارية في حمص
2021-08-23
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الشريط الأخباري
سورية تدين ادعاءات الخارجية الأمريكية الباطلة حول حادثة الكيميائي المزعومة في ريف دمشق عام 2013
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الجعفري لوفد لجنة مراقبة الهدنة: ضرورة اطلاع مجلس الأمن على الخروقات الإسرائيلية لاتفاقية الهدنة
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2021-08-24
تلفريك كسب
2021-08-24
sally
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