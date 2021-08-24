صباغ لـ مارياني: أهمية نقل حقيقة ما يتعرض له السوريون من معاناة للرأي العام الأوروبي والفرنسي

دمشق-سانا

أكد رئيس مجلس الشعب حموده صباغ خلال لقائه اليوم تيري مارياني عضو البرلمان الأوروبي والوفد المرافق له أن الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان داعياً إلى رفع هذه الإجراءات بشكل كامل.

وأعرب صباغ خلال اللقاء عن تقديره لمواقف مارياني والوفد المرافق الداعمة للقضايا السورية مبيناً أهمية نقل حقيقة ما يتعرض له السوريون من معاناة وآلام إلى الرأي العام الأوروبي والفرنسي ولاسيما فيما يتعلق بالقطاع الطبي نتيجة منع وعرقلة توريد المعدات والأجهزة الطبية للمشافي في سورية إضافة إلى باقي القطاعات.

وأشار رئيس المجلس إلى أن بعض الدول تستغل ملف اللاجئين السوريين لديها كورقة ضغط على الدولة السورية وتحاول ابتزاز المجتمع الدولي بهذه الورقة تحت مزاعم واهية تتعلق بحقوق الإنسان مؤكداً أن سورية عقدت عدة مؤتمرات دولية لتأمين عودة هؤلاء اللاجئين إلى مدنهم وقراهم وتواصل العمل على توفير مستلزمات عودتهم للمناطق التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب وتأهيل البنى التحتية فيها.

من جانبه أوضح مارياني أن الوفد يزور سورية حالياً للاطلاع على حقيقة ما يتعرض له الشعب السوري من تداعيات نتيجة العقوبات المفروضة عليه مؤكداً أهمية تغيير وجهة النظر والموقف الأوروبي من سورية ومعرباً عن أمله بتغير هذا الموقف تدريجياً.

ورأى مارياني أن على الاتحاد الأوروبي أن يكون ممتناً لبقاء سورية موحدة معرباً عن شكره للتضحيات التي قدمها الجيش السوري في سبيل الدفاع عن سورية وتحرير أراضيها وحماية المدنيين.

من جهته أكد النائب في البرلمان أيريف جوفين أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال سورية ورفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للشعب السوري الذي يحق له وحده اختيار قيادته مبيناً أن الوفد سيبلغ البرلمان الأوروبي بحقيقة العقوبات الجائرة والكارثية المفروضة على سورية والتي تمثل جريمة ضد الإنسانية.

وفي تصريح للصحفيين وصف النائب مارياني العقوبات المفروضة على الشعب السوري بأنها “غير قانونية وضد الإنسانية” وقال: إن السوريون يتضررون من هذه العقوبات وعندما يستأنف البرلمان الأوروبي عمله سنثير أمامه موضوع ضرورة إنهاء العقوبات وتحديداً فيما يتعلق بالقطاع الطبي مبيناً أن هذه الزيارة تمثل فرصة لتقديم الدعم والتضامن مع الشعب السوري.

كما أعرب مارياني مجدداً عن الشكر للشعب والجيش السوري على التضحيات التي قدموها والانتصارات المحققة مؤكداً أنه بدلاً من قيام الغرب بفرض العقوبات على سورية يجب عليه أن يشكرها فلولاها لاستقر الإرهاب قرب أوروبا.

حضر اللقاء عدد من أعضاء المجلس.

وكانت لجنة الشؤون العربية والخارجية والمغتربين في المجلس ناقشت في وقت سابق اليوم مع النائب مارياني والوفد المرافق الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية وتداعياتها المباشرة على الشعب السوري حيث تم التأكيد على ضرورة رفع هذه العقوبات بشكل فوري لأنها تمثل جريمة بحق السوريين.

وجدد الوفد البرلماني الأوروبي التأكيد على أنه سينقل حقيقة ما يحدث في سورية للبرلمان الأوروبي ولشعوبهم.

وسيم العدوي-فراس صافي