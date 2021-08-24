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709 وفيات و40623 إصابة جديدة بكورونا في إيران

2021-08-24

طهران-سانا

سجلت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية 709 وفيات و40623 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء في بيان صدر اليوم عن الوزارة أن إجمالي الإصابات بكورونا في البلاد ارتفع إلى 4 ملايين و756 الفا و394 والوفيات إلى 103 آلاف و357 حالة والمتعافين إلى 993 ألفا و211 شخصا.

ولفت البيان إلى أن 17 مليونا و233 ألفا و661 شخصا في إيران تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا و6 ملايين و476 ألفا و773 آخرين تلقوا الجرعة الثانية منه.

وكانت الصحة الإيرانية سجلت أمس 610 وفيات و38657 إصابة بفيروس كورونا.

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