مقتل مسلح من ميليشيا (قسد) على أطراف بلدة جديد بكارة بريف دير الزور الشرقي

دير الزور-سانا

قتل مسلح من ميليشيا “قسد” المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي في هجوم نفذته الفصائل الشعبية على أطراف بلدة جديد بكارة بريف دير الزور الشرقي.

وأشارت مصادر محلية لـ سانا إلى أن مجموعة من الفصائل الشعبية استهدفت بالأسلحة الرشاشة أحد مسلحي “قسد” أثناء توجهه إلى أحد مقرات الميليشيا على أطراف بلدة جديد بكارة بالريف الشرقي ما أدى إلى مقتله على الفور.

وتتواصل الهجمات على تحركات ومواقع مسلحي ميليشيا “قسد” ضمن مناطق انتشارهم في الجزيرة السورية حيث قتل وأصيب العشرات منهم خلال الأسابيع الماضية في المناطق التي تحتلها الميليشيا بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي في الجزيرة السورية.