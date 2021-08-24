الطبيعة الحاضر الأول في تجربة الفنان التشكيلي عدنان الحسن

حمص-سانا

رغم دراسته للقانون إلا أن الفنان التشكيلي عدنان الحسن عشق الفن منذ نعومة أظافره لتتجلى موهبته في الكبر إلى مئات اللوحات التي هيمن على مواضيعها الطبيعة ومكوناتها.

وفي لقاء مع سانا الثقافية بين الفنان عدنان الحسن أنه رسم الجمال في معظم لوحاته ليعطي انطباعاً مريحاً للناظر ويعكس صورة بعيدة عن الحرب والدمار والقبح وتأثر بالمدرسة الانطباعية وروادها من كلود مونيه وألفرد سيسلي وفان كوخ.

ورغم تعدد مواضيع اللوحات التي يرسمها الحسن إلا أن ميله للمناظر الطبيعية ظهر في معظم أعماله بشكل كبير ولافت وهو يرى أن العناصر الجمالية يسبر أغوارها فقط الناقد الفني الذي يعالج الحالة النفسية للفنان عبر أسس وطرق علمية ثابتة فيترجم الأحاسيس التي لا يستطيع المشاهد العادي فهمها.

مثل الحسن سورية في العديد من المحافل الدولية وتم تكريمه في ألمانيا بمسابقة كبرى شارك فيها مئات الفنانين كما حصل على الميدالية الذهبية والمركز الأول في ملتقى لندن للفن التشكيلي ومن أجمل لوحاته كريستال وزنبق وعباد الشمس وأمواج متلاطمة وبزوغ ولوحة الثلج والموجة.

يذكر أن الفنان من مواليد مدينة حمص 1966 درس في كلية الحقوق ويحضر حالياً لمعرض فردي في ألمانيا.

لارا أحمد