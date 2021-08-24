وفاة 6 طلاب مختطفين في نيجيريا

ابوجا-سانا

أعلنت السلطات النيجيرية اليوم عن وفاة ستة من أصل 136 طالباً اختطفهم مسلحون من مدرسة شمال البلاد.

ونقلت رويترز عن السلطات في ولاية نيجر الشمالية قولها إن المسلحين الذين هاجموا المدرسة الواقعة في بلدة تيجينا في أيار الماضي واختطفوا 136 طالباً منها أبلغوا إدارة المدرسة بوفاة ستة طلاب جراء المرض ورفضوا الإفراج عن باقي الرهائن حتى الحصول على فدية.

وشهدت نيجيريا في الأشهر الماضية سلسلة هجمات مسلحة على مدارس داخلية جرى خلالها اختطاف أكثر من ألف طالب منذ كانون الأول الماضي سعياً وراء الحصول على فدية مالية.