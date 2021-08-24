الدفاع البريطانية: من غير المرجح تمديد مهلة الإجلاء من مطار كابول

لندن-سانا

أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس اليوم أن الحكومات الغربية لن تمدد على الأرجح مهلة الإجلاء من مطار كابول.

ونقلت رويترز عن والاس قوله إنه “من المستبعد تمديد المهلة لمنح الرعايا الغربيين والأفغان مزيداً من الوقت لمغادرة أفغانستان ليس بسبب ما قالته حركة طالبان فحسب وإنما أيضاً بالنظر إلى التصريحات العلنية للرئيس الأميركي جو بايدن”.

وكان بايدن أعلن أمس الأول أنه لا يزال يأمل في أن تنتهي عمليات الإجلاء قبل الـ 31 من آب الجاري وهو التاريخ الذي حددته إدارته لانسحاب كامل القوات الأميركية من أفغانستان بعد غزو واحتلال لهذا البلد استمر عشرين عاماً بذريعة محاربة الإرهاب.