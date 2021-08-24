الجيش الروسي يتسلم مجموعة من دبابات (أرماتا)

موسكو-سانا

أعلنت شركة روستيخ الحكومية التي تدير قطاع الإنتاج العسكري في روسيا أن الجيش الروسي تسلم أولى دفعات دبابات “تي14 أرماتا”.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن النائب الأول لمدير الشركة فلاديمير أرتياكوف قوله خلال اجتماع منتدى “آرميا 2021” أمس: إن من بين المعدات الجديدة التي تم تسليمها للقوات المسلحة الروسية أخيراً مجموعة من دبابات “تي14 أرماتا” وهي تجريبية.

وكان وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف صرح في تموز الماضي أن روسيا ستبدأ الإنتاج الصناعي لدبابات “تي14 أرماتا” في عام 2022.

ووفقاً لما نقلت صحيفة “إزفستيا” عن مصدر في وزارة الدفاع الروسية فإن دبابة “تي14” ستغدو مقر قيادة متنقلاً بفضل نظام الإدارة المؤتمت الفريد الذي يمكن القادة الموجودين في الدبابة من التحكم في الآليات العسكرية الأخرى في ساحة القتال.

وتسطيع هذه الدبابة حماية الآليات العسكرية الأخرى من طائرات العدو وأسلحته المضادة للدبابات بفضل وسائل التشويش الإلكتروني والإعاقة التشويشية المتوفرة فيها كما بإمكانها توفير الدعم الناري لمركبات المشاة عند الضرورة بفضل مدفعها الفريد عيار 125 ملم.