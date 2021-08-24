فعالية تراثية للغرفة الفتية الدولية في السويداء ضمن حملة (آمن بسورية)

السويداء-سانا

نظمت الغرفة الفتية الدولية بالسويداء مساء اليوم فعالية ثقافية على خشبة مسرح قصر الثقافة بعنوان “آمن بسورية” تضمنت نشاطات متنوعة خاصة بالتراث المحلي.

الفعالية التي أقيمت بالتعاون مع مديرية الثقافة ضمن الحملة الوطنية للغرفة الفتية الدولية في سورية “آمن بسورية” شملت عرضاً فلكلورياً قدمته فرقة شآم للمسرح الراقص وفقرات فنية من التراث الشعبي أداها أطفال إحدى الروضات لغرس قيم الأصالة في نفوس الأطفال فضلاً عن عرض مسرحي قدمه طلاب أحد المعاهد التعليمية يكرس حب الأرض والتجذر بها وعادات وتقاليد أهلها.

وألقى الطفل فجر عطالله قصيدة تراثية فيما أدى مجد القنطار فقرة غنائية بمرافقة منيار الحلبي على الأورغ وتمام جزان على العود.

المدير المحلي للغرفة الفتية الدولية بالسويداء همسة الحلبي أوضحت أن الرسالة من فعالية اليوم إحياء تراث المحافظة وإيصال رسالة بأهمية الحفاظ عليه وإظهار صورته المشرقة.

من جهتها أشارت منسقة الحملة الوطنية “آمن بسورية” في الغرفة الفتية الدولية بالسويداء ياقوت عطالله إلى أن الحملة انطلقت في 2018 بهدف تعريف العالم بالوجه الحضاري في سورية من خلال تسليط الضوء على الشباب السوري الناجح لتتوسع لاحقاً للحديث على المرأة السورية الناجحة إضافة إلى التراث السوري المادي واللامادي موضوع فعالية اليوم.