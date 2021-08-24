خاجي يجدد معارضة إيران الإجراءات القسرية المفروضة على سورية

طهران-سانا

جدد علي أصغر خاجي كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة معارضة بلاده الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الإدارة الأمريكية ودول غربية على الشعب السوري.

ودعا خاجي خلال اتصال هاتفي اليوم مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون إلى زيادة وتسريع نقل المساعدات الإنسانية الدولية إلى سورية مشيراً إلى الظروف المعيشية الصعبة للشعب السوري نتيجة الإجراءات الغربية الجائرة المفروضة عليه بالتزامن مع تفشي وباء كورونا.

بدوره أعرب بيدرسون عن تقديره لدور إيران وموقفها الداعم لحل الأزمة في سورية سياسياً داعياً إلى استمرار وتعميق التعاون بهذا الصدد.

كما بحث الجانبان أهمية عقد جولة جديدة من اجتماعات لجنة مناقشة الدستور في جنيف قريباً.