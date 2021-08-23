تأهل ناشئي الاتحاد والوثبة إلى نهائي بطولة الدوري بكرة السلة

حماة-سانا

تأهل فريقا الاتحاد والوثبة إلى المباراة النهائية من بطولة الدوري بكرة السلة لفئة الناشئين والتي تقام غداً على أرض صالة الشهيد ناصح علواني الرياضية بحماة.

وجاء تأهل الاتحاد بعد فوزه اليوم في الدور نصف النهائي من البطولة على الحرية بنتيجة 79-71 نقطة فيما حجز الوثبة مقعده في النهائي أيضاً بعد تغلبه على الكرامة 52-44 نقطة.

وتسبق المباراة النهائية مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والتي ستجمع الكرامة مع الحرية.

يذكر أنه شارك في بطولة الدوري بكرة السلة لفئة الناشئين هذا الموسم عشرة أندية تم تقسيمها إلى مجموعتين في الدور الأول حيث تأهلت أربعة أندية من كل مجموعة إلى الدور الثاني.