إصابات جديدة بكورونا في الدوري الإنكليزي الممتاز

لندن-سانا

أعلنت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم ظهور حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بين صفوف اللاعبين.

وأوضحت الرابطة في تقريرها الأسبوعي أن الجولة الثالثة من الفحوصات التي أجريت بين الـ 16 والـ 22 من آب الجاري أظهرت زيادة بعدد الإصابات بعدما سجل الدوري الممتاز 20 حالة في أول أسبوعين من الاختبارات.

وأشارت الرابطة إلى أن 16 حالة إصابة بفيروس كورونا ظهرت في آخر جولة من الفحوصات بين 3060 لاعباً وإدارياً بالأطقم المعاونة خضعوا للفحص.

وتماشياً مع قواعد الفحوصات الجديدة في الدوري الممتاز ستخضع جميع الحالات الإيجابية إلى اختبار “بي سي ار” لتأكيد النتيجة من عدمها مع اتخاذ كل الإجراءات الاحتياطية.